«ГК «Укроборонпром» обеспокоен свертыванием реформы оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, говорится в открытом обращении госконцерна к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе профильного комитета Верховной Рады.

«Год назад новая команда получила мандат доверия от президента Владимира Зеленского по стабилизации работы ГК «Укроборонпром» и подготовки стратегии реформирования концерна. За этот год, несмотря на все осложнения, связанные с пандемией, мы выполнили все обязательства по действующим контрактам, удержали финансовые показатели Концерна на докризисном уровне, не допустили ни одного непрозрачного кадрового назначения, а правоохранительные органы не нарушили ни одного уголовного производства в отношении членов новой команды», - говорится в сообщении.

Команда подготовила стратегию реформирования Укроборонпрома, в июне был зарегистрирован проект соответствующего закона, который должен начать историческую для страны реформу.

В июле этого года во исполнение указа президента №59/2020 создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое должно отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики.

«Руководство нового министерства публично - перед Верховной Радой, президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины, а также перед представителями стран «Большой семерки» (G7) - взяло на себя обязательство не вмешиваться в хозяйственную деятельность государственных компаний», - заявили в концерне.

Министерство публично поддержало концепцию реформирования и подробно ознакомилось со всеми стратегическими документами по реформе Укроборонпрома.

«Несмотря на публичные обещания решительных действий, уже третий месяц Министерство системно блокирует реформирование госконцерна «Укроборонпром» и оборонно-промышленного комплекса в целом», - заявили в ГК.

Кроме того, вопреки нормам действующего законодательства и с нарушением стандартов управления государственной собственностью, с первого дня работы Министерство вмешивается в деятельность «Укроборонпрома» в виде устных поручений и многочисленных настояний. В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна.

Отдельно высказываются настойчивые требования об увольнении сотрудников «Укроборонпрома», ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию.

«Обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, а также председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг реформы оборонно-промышленного комплекса», - призвали в концерне.