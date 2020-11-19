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В течение 10 месяцев текущего года Госэкоинспекция за незаконную вырубку леса насчитала 234,4 миллиона гривен убытков, сообщила пресс-служба ведомства.

За это время Госэкоинспекция составила 2234 протокола об административных нарушениях на сумму более 816 тыс. гривен.

«Наибольший ущерб нанесен вырубкой деревьев в Винницкой области - более 37 млн гривен», - сообщил глава ведомства Андрей Малеваный.

Он отметил, что сумма ущерба рассчитана только по официально зафиксированным вырубкам. Очень много случаев уничтожения леса сегодня защищена от ГЭИ лесхозами.

«Приведенные цифры касаются только зафиксированных Госэкоинспекцией вырубок. Реальная цифра ущерба - значительно выше. Сегодня колоссальные масштабы вырубок скрываются лесхозами. Во время санитарной рубки лесники нередко удаляют здоровые деревья, маркируют, как дрова, и официально продают за копейки. А настоящая сумма идет в карманы работников лесхоза», - пояснил Малеваный.

По его мнению, для того чтобы «черные лесорубы» прекратили нарушать природоохранное законодательство и рубить деревья, необходимо утвердить высшие штрафы и новые таксы для расчета убытков.

«Сегодня нарушитель обязан оплатить всего 42 гривни за незаконное удаление дерева, диаметром до 10 сантиметров. Таксы, по которым рассчитывается размер убытков, устарели. Мизерными остаются и суммы штрафов за вырубку леса - это 510-1020 грн. Чтобы предостеречь потенциальных нарушителей от противоправных действий, санкции необходимо пересматривать», - заявил глава Госэкоинспекции.

Председатель ГЭИ также добавил, что для противодействия вырубке леса необходимо доработать систему электронного оборота древесины, а также охватить всю площадь украинских лесов сертификатом Forest Stewardship Council.
ForUm

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