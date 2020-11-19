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Нынешняя зима будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, однако температура воздуха будет на несколько градусов выше, чем 30 лет назад.

Об этом рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает ТСН.

По его словам, на погоду зимой влияют климатические изменения.

«Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, а также значительно повышенным температурным режимом против нормы: на два-четыре градуса она будет выше, чем, например, 30 лет назад. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хоть достаточно суровыми», - отметил синоптик.

Кульбида добавил, что нужно следить за тенденциями изменений климата. По его словам, холодная зима - это не аномалия, аномалия - это теплая зима, поэтому удивляться тому, что в Киеве и на востоке пошел снег, не стоит.

«По календарным срокам, реальная зима в Киев уже пришла. Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень простая - пришел атмосферный фронт, а с северо-запада - холодный воздух, с которым выпадает снег», - пояснил руководитель Укргидрометцентра.
ForUm

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