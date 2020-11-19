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Руководителя коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» уволили, а тендер на приобретение предприятием дорого авто уже отменили. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Как стало известно, 17 ноября КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» объявила открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser. Решение о закупке нового дорогого автомобиля руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА», - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что руководитель КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» не сообщил о намерении объявить открытые торги на приобретение дорогого внедорожника заместителю председателя КГГА, отвечающему за дорожно-транспортную отрасль, ни Департамент транспортной инфраструктуры, ни Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА .

«Торги сегодня уже отменены. А директору коммунального предприятия сообщили об увольнении, - отметил мэр столицы. - Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти», - подчеркнул Кличко.
ForUm

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