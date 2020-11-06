Согласно принятому сегодня законопроекту №3891, граждане, находящиеся в помещениях или общественном транспорте без масок, или с неправильно надетой маской, наказываются штрафом от 170 до 255 грн.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«За пребывание без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, в общественных зданиях и транспорте теперь вас могут оштрафовать на сумму от 170 до 255 гривен. То же наказание – за неправильное ношение масок или респираторов. Поэтому ни под носом, ни на подбородке, ни на руке. Носим маску правильно!» - написала она в Facebook.

Норма о 17 тыс. грн остается в силе для всех остальных нарушений карантина.

«Кстати, эти штрафы - просто максимально лояльны. Так, в Германии суммы взысканий для нарушителей составляют от 15 до 500 €, в Испании - до 500 €, а в Италии - вообще до 1000 €», - сообщила нардеп.

Налагать штрафы будут иметь право работники полиции, эпидемического контроля и органов местного самоуправления.

За отсутствие средства защиты полиция сможет штрафовать нарушителя прямо на месте, а не взыскивать через суд.

«При этом гулять по парку можно, дыша полной грудью - вне помещений пребывания без маски не будет караться. Штрафовать нарушителей будут только за пребывание без маски в общественных зданиях. Это, в частности, торговые центры, магазины, библиотеки, музеи, больницы, университеты, спортзалы, церкви, а также государственные учреждения», - пояснила Кравчук.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте.