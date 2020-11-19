Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал «агонией» заявление Владимира Зеленского о штрафах за нарушение карантина выходного дня спорткомплексом «5 элемент».

Так, в очередном видеообращении из больницы «Феофания» Зеленский заверил, что если клуб будет продолжать работать на выходных, то получит еще один штраф. По словам президента, таким образом «будем возвращать в бюджет все, что вы украли за предыдущие годы».

«Это уже агония, Владимир Александрович. А о «вернуть украденное из бюджета», здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом воровстве», — написал Порошенко в своем Twitter.

Напомним, вчера, 18 ноября, на брифинге Игорь Уманский озвучил причины своего решения уйти в отставку с должности советника главы Офиса президента Андрея Ермака.

Он заявил, что подал в отставку в связи с тем, что за полгода его работа по борьбе со схемами в налоговой и таможенной службах провалилась. Он также раскритиковал работу украинской власти с МВФ и подготовку медицинской инфраструктуры к росту заболеваемости COVID-19.