Главное управление Национальной полиции в Херсонской области устанавливает местонахождение двух жителей Херсона, скрывающихся от органа досудебного расследования.

Как сообщила пресс-служба облглавка, управлением уголовного розыска полиции Херсонщины разыскиваются двое братьев, подозреваемых в организации заказного убийства.

Приметы разыскиваемых:

Кальченко Сергей Николаевич, 1984 г.р.

на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, спортивного телосложения, лицо овальное, скуластое, выступающий подбородок, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы полные. Особые приметы: родинки на подбородке слева и родинка на правой щеке размером до 0,5 см.

Кальченко Дмитрий Николаевич, 1977 г.р.

на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, скуластое, выступающий подбородок, волосы темные, короткие, глаза темные, брови темные, густые, дугообразные, нос прямой с изогнутой спинкой, уши прилегающие, губы средней полноты.

В случае владения информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба срочно сообщить в ближайшее подразделение полиции или позвонить по телефонам: (0552) 45-90-70, (095) 27-86-004, (099) 05-09-700 или «102» . Анонимность гарантируется.

Напомним, 13 ноября следователи областного главка полиции сообщили о подозрении двум братьям в организации заказного убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. 16 ноября в Херсонском городском суде подозреваемым должны были избрать меры пресечения. Однако ни один из братьев на судебное заседание не явился.

24 апреля 2018 в Днепровском районе Херсона застрелили бизнесмена Игоря Пащенко, его охранник получил ранения.

Следствие рассматривало несколько версий убийства: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными лицами.

В ноябре 2020 в Днипре правоохранители задержали мужчину, которому ранее заочно было сообщено о подозрении в организации убийства Пащенко в апреле 2018 года.