Правоохранители задержали в Днипре мужчину, которому ранее заочно сообщалось о подозрении в организации и подготовке убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника между заказчиком и исполнителями заказного убийства.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями следственного управления ГУНП в Херсонской области.