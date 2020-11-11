Правоохранители задержали в Днипре мужчину, которому ранее заочно сообщалось о подозрении в организации и подготовке убийства херсонского бизнесмена Игоря Пащенко в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, подозреваемый выполнял роль посредника между заказчиком и исполнителями заказного убийства.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями следственного управления ГУНП в Херсонской области.
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