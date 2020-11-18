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Граждане Украины, которые возвращаются из-за рубежа, не должны проходить принудительное тестирование.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Укринформ.

«Есть интересные обращения (в контакт-центр Минздрав. - Ред.) по вопросам диагностики, когда наших граждан, возвращающихся из-за границы, - из рабочих командировок, отдыха - принуждают делать платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет Одесскому аэропорту и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции. ... Если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, мы можем предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту», - сказал Кучер.

Он заявил, что такие случаи в дальнейшем будут четко фиксироваться, и призвал граждан по всем вопросам, которые касаются COVID-19, обращаться в контакт-центр Минздрав по номеру 0800 60 20 19.

Напомним, по состоянию на утро 18 ноября в Украине зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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