По состоянию на утро 18 ноября в Украине зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения

Также за минувшие сутки госпитализированы 1668 человек, летальных случаев – 256, выздоровели - 8096 человек, осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42379, методом ИФА - 30685).

За все время пандемии в Украине заболели 570 153 человека, выздоровели 259 079 человек, летальных исходов - 10 112; проведено ПЦР-тестов - 4022283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 53855 случаев;

Винницкая область - 14 306 случаев;

Волынская область - 19 648 случаев;

Днепропетровская область - 23 900 случаев;

Донецкая область - 18 257 случаев;

Житомирская область - 23 988 случаев;

Закарпатская область - 20 146 случаев;

Запорожская область - 20 733 случая;

Ивано-Франковская область - 29 542 случая;

Киевская область - 26 561 случай;

Кировоградская область - 3818 случаев;

Луганская область - 5286 случаев;

Львовская область - 38 577 случаев;

Николаевская область - 13394 случаи;

Одесская область - 34 806 случаев;

Полтавская область - 16 418 случаев;

Ривненская область - 25 904 случая;

Сумская область - 19 514 случаев;

Тернопольская область - 24 242 случая;

Харьковская область - 49 067 случаев;

Херсонская область - 7624 случая;

Хмельницкая область - 23952 случая;

Черкасская область - 15 033 случая;

Черновицкая область - 29 126 случаев;

Черниговская область - 12 456 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 17 ноября в Украине было зафиксировано 11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.