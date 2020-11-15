Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что его оппонент Джо Байден выиграл выборы, поскольку они якобы были сфальсифицированы. Он также в очередной раз раскритиковал голосование по почте.
Об этом он написал в своем Twitter.
«Байден победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием», - заявил Трамп.
По его словам, все сбои, которые произошли в ночь выборов, якобы были попыткой демократов «украсть голоса».
«Однако им удалось многое, их не поймали. Выборы по почте - дурацкая шутка!», - добавил Трамп.
Напомним, Папа Римский поздравил Байдена с победой на выборах.
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