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Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о смягчении карантина выходного дня.

Верховная Рада приняла постановление «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усиления».

Верховная Рада отклонила законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей.

В Киеве возле Кабинета Министров и Верховной Рады прошла акция протеста представителей микро и малого бизнеса, а также бизнес-объединений и ассоциаций со всей Украины.

Протестующие пытались прорваться в Верховную Раду.

Спикер министра внутренних дел Арсена Авакова Артем Шевченко заявил, что акция протеста сопровождалась небольшими стычками с полицией, но наиболее активных митингующих удалось нейтрализовать без чрезмерного применения силы.

Высший антикоррупционный суд отменил приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся, которая обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Стадника с должности председателя Николаевской областной государственной администрации.

Если карантин выходного дня не даст результатов, правительство будет вводить более жесткие меры, заявил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

При отмене противоэпидемических мер заболеваемость COVID-19 может достичь 30 тысяч случаев в сутки, что приведет к коллапсу медицинской системы. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на утро 17 ноября в Украине за сутки зафиксировано 11968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

УЕФА сообщил, что «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может произойти».
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