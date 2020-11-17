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Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство в центре Киева, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций.

«Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», - сообщает пресс-служба столичного главка.

На данный момент у здания Кабмина проходит акция протеста с участием предпринимателей и представителей бизнеса «Кабмин на карантин!».
ForUm

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