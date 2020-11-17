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Акция протеста предпринимателей против введения кассовых аппаратов возле Верховной Рады сопровождалась небольшими стычками с полицией, но наиболее активных митингующих удалось нейтрализовать без чрезмерного применения силы.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал спикер министра внутренних дел Арсена Авакова Артем Шевченко.

«Акция возле парламента завершена, люди расходятся. Хорошо, что не было никаких тяжелых последствий. Я бы не назвал это столкновениями, это толкотня была - естественная эмоциональная реакция людей, которые вышли на мирный протест. Они были недовольны, что в парламенте не приняли те решения, которые они хотели», - рассказал он.

Напомним, В Киеве возле Кабинета Министров и Верховной Рады прошла акция протеста представителей микро и малого бизнеса, а также бизнес-объединений и ассоциаций со всей Украины.

Протестующие пытались прорваться в Верховную Раду.

Верховная Рада отклонила законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей.

 
ForUm

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