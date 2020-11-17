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Протестующие во второй раз пытались прорваться в Верховную Раду. Здание охраняет полиция, передает УНИАН.

Группам правоохранителей приходится буквально выводить демонстрантов под руки, чтобы те не попали в зал заседаний.

Кое-где люди вырывались из ограждающего оцепления полиции и самостоятельно делали очередные вылазки в Раду.

Граждане находятся буквально в нескольких метрах от порога парламента.

Предыдущей попытке митингующих зайти к депутатам правоохранители предотвратили.

Напомним, сегодня в Киеве возле Кабинета Министров и Верховной Рады проходит акция протеста представителей микро - и малого бизнеса, а также бизнес-объединений и ассоциаций со всей Украины.

 
ForUm

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