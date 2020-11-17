Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о смягчении карантина выходного дня, сообщает пресс-служба ВР.

Проектом постановления планировалось рекомендовать Кабинету Министров в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры с изменениями с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни.

Данный документ не набрал голосов для принятия в целом, «за» проголосовали 149 народных депутатов.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».