Верховная Рада отклонила законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей.

За принятие соответствующего законопроекта №4313-д за основу проголосовали 17 народных депутатов (228 - против), передает Укринформ.

Сначала председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил снять законопроект с рассмотрения и создать рабочую группу для наработки новой версии документа.

«Мы провели дополнительные консультации по этому неоднозначному вопросу, который, с одной стороны, порождает страхи у предпринимателей, а с другой - к сожалению, принятие какого-либо невзвешенного решения приведет к нарушению прав 40 миллионов наших граждан, которые также требуют введения чеков. Учитывая это, мы должны найти компромисс: снять этот вопрос сегодня, создать рабочую группу и разработать компромиссный законопроект, который бы устраивал всех», - пояснил Гетманцев.

В свою очередь, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что парламент не может снять законопроект, поскольку вошел в его рассмотрение. Поэтому Арахамия внес предложение не поддерживать этот документ во время голосования и внести новый, подготовленный в рабочей группе, чтобы «с нового года заработала новая система».

Однако единодушия в зале таки не было, поэтому заместитель председателя ВР Елена Кондратюк созвала короткое совещание с председателями депутатских фракций и групп в президиуме парламента.

В конце концов было решено поставить законопроект 4313-д на голосование, в результате которого Рада отклонила его: «за» проголосовали 17 депутатов, а 228 - «против».

Напомним, 4 ноября Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для «упрощенцев». Целью законопроекта является перенос норм относительно обязательного применения РРО и/или программного РРО субъектами хозяйствования при осуществлении расчетных операций, а также специальный порядок рассмотрения жалоб покупателей «кэшбека» до 01.01.2020 года. Введение программного РРО является шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности.

16 ноября Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона «О внесении изменений в раздел ХХ «Заключительные и переходные положения» Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» №4313.

Ранее депутатские фракции «За майбутнє» и «Батькивщина» заявили о готовности зарегистрировать проект постановления об увольнении Гетманцева с указанной должности, если Верховная Рада во вторник не поддержит отсрочку обязательного применения кассовых аппаратов с 2021 года. «Европейская солидарность» также инициировала вопрос увольнения Гетманцева.