Верховная Рада приняла постановление «О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усиления», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект постановления № 4320 проголосовали 303 народных депутата.

Так, Кабинет Министров Украины обязали заранее информировать граждан в случае возникновения необходимости введения на всей территории Украины или на территории отдельного региона (административно-территориальной единицы) запрета:

- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

- посещения учебных заведений соискателями образования;

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

- приема посетителей в кинотеатрах;

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

- приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

- покидать места своего проживания для предотвращения распространения COVID-19.

Также Кабмин обязали вводить на соответствующей территории более одного из указанных мероприятий исключительно при условии обнародования соответствующего решения об этом не позднее, чем за 7 календарных дней до начала их действия.

Не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий проинформировать о программах (мероприятиях), которые будут введены (приняты) для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности по организации перевозок работников к месту работы и обратно.

Не позднее, чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий внести в Верховную Раду Украины проект закона Украины о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о смягчении карантина выходного дня.