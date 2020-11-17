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При отмене противоэпидемических мер заболеваемость COVID-19 может достичь 30 тысяч случаев в сутки, что приведет к коллапсу медицинской системы.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Если отменить все противоэпидемические меры... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки - ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы», - отметил глава Минздрава.

По его словам, ни одна страна не отказывается от карантинных мер, поскольку других средств сдержать распространение болезни не существует.

Степанов напомнил, что в Европе вводят довольно жесткие противоэпидемические меры, и с точки зрения эпидемиологии лучшим вариантом является полный локдаун. В Украине, учитывая экономическую ситуацию, компромиссным вариантом является карантин выходного дня. Его цель - уменьшить количество контактов между людьми и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

«Как бы мы ни готовили систему, она ни при каких обстоятельствах не выдержит ураганного роста этой болезни, если мы не будем вводить противоэпидемических мер», - констатировал министр.

По состоянию на 16 ноября в Украине лабораторно подтверждено 545 689 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 9832.
ForUm

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