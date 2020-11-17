Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тыс. гривен ежемесячно за нереагирование на сделки с подакцизной продукцией и непривлечение его к уголовной ответственности.

К противоправной деятельности налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали два эпизода получения должностным лицом неправомерной выгоды только с одного предпринимателя на общую сумму 170 тыс. гривен.

Сейчас взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновника и посредника.