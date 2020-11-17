В американском штате Джорджия, где осуществляют полный пересчет голосов на президентских выборах вручную, нашли более 2600 бюллетеней, которые не включили в конечную цифру.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал Fox News.

Как отмечается, «потерянные» голоса обнаружили в округе Флойд. По словам госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, ответственные лица забыли загрузить эти данные с карты памяти в автомате, который осуществляет сканирование бюллетеней.

Сейчас в других округах не найдены непосчитанные бюллетени, цифры пересчета которых точно соответствуют их начальному количеству, сказал Раффенспергер.

Однако, как передает телеканал, недавно обнаруженные бюллетени никак не меняют соотношение между кандидатами в президенты США. Разрыв в Джорджии между Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет около 14 тыс. голосов. В офисе Раффенспергера сообщили, что найденные 2600 голосов добавили Трампу 800, но Байден все равно остается впереди.

После инцидента главного ответственного округа Флойд призывают уйти в отставку.

Как сообщалось, действующий президент США Трамп в настоящее время не признал своего поражения и заявляет о фальсификациях во время выборов. Штаб Трампа подал иск в федеральный суд, чтобы помешать демократам официально утвердить победу Джо Байдена в Пенсильвании.

Некоторые ведущие мировые СМИ 7 ноября назвали кандидата от Демократической партии США Джо Байдена победителем президентских выборов в США. Приветствия Байден начал получать и от мировых лидеров, руководителей НАТО и ЕС.

Переходная команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможность судебного иска из-за задержки со стороны Управления общих служб США (GSA) признать его победу на выборах.

GSA, как правило, признает кандидата избранным президентом, когда становится понятно, кто победил на выборах, чтобы начать передачу власти.