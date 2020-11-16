Местные власти Люцерны и организаторы матча Лиги наций УЕФА сообщили, что национальная команда Украины может провести предматчевую тренировку, информирует Украинская ассоциация футбола.

При этом игроки должны прибыть на стадион «Свисспорарена» уже переодетыми в тренировочную форму и со своими бутсами в руках. Напомним, что обычно футболисты готовятся к официальной тренировке, переодеваясь в раздевалке стадиона. На этот раз они только наденут свои бутсы перед газоном и начнут разминку, а затем и предигровое занятие.

В связи с появлением новых инфицированных игроков сегодня вечером или завтра утром в лагере сине-желтых будут проведены дополнительные ПЦР-тесты, после получения которых будет принято окончательное решение о проведении матча.

Между тем трое игроков, вызванных из молодежной команды - Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, - получив отрицательные результаты своих утренних исследований на наличие коронавируса, уже вылетели регулярным рейсом из Киева в Цюрих.

Позже в УАФ сообщили, что ситуация с инфицированными игроками постоянно вносит в планы сборной коррективы. Своим последним решением организаторы перенесли ПЦР-тесты футболистов и предматчевую зум-пресс-конференцию главного тренера национальной команды Украины в отель, где расположились сине-желтые (о времени проведения пресс-конференции будет сообщено дополнительно).

Это означает, что игроки сборной Украины сегодня так и не воспользуются раздевалкой на стадионе, а поедут после тренировки принимать душ в гостиницу.