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Во вторник Кабинет Министров в полном составе отчитается перед народными депутатами о ходе борьбы с COVID-19. В частности, об исполнении постановления №4228 для противодействия коронавирусу, которое Верховная рада приняла 20 октября.

Об этом заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко на согласительном совете, передает РБК-Украина.

«Прошел почти месяц с момента принятия парламентом постановления, которое предусматривает создание Национального штаба противодействия болезни, горячей телефонной линии для граждан с симптомами COVID-19; усиление защиты и увеличение зарплат медиков, высшее количество тестирований и лучшее оснащение стационаров. Уже должны быть какие-то результаты. Нам нужно понимать, как идет продвижение», - пояснил Корниенко.

Председатель «Слуги народа» также поддержал вынесение на повестку дня постановления № 4381 о пересмотре карантина выходного дня. Однако как голосовать за это решение - будет определяться фракция.

По его словам, партия также поддерживает вынесения в зал заседаний постановления № 4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий. Оно даст возможность и людям, и бизнесу заблаговременно подготовиться к усилению карантина.

В «Слуге народа» надеются, что завтра на рассмотрение парламента попадут законопроекты № 4119, № 4120 о зачислении долгов «Нафтогаза» в спецфонд по борьбе с COVID-19 и на зарплаты шахтерам.

«Эти законопроекты касаются борьбы с COVID-19 не напрямую, но являются не менее важными. Мы просим добавить их в завтрашнюю повестку дня и попытаться по ним принять положительное решение. Уверен, оно таким и будет», - сказал глава партии.

Среди других важных инициатив, которые планирует рассмотреть парламент, Корниенко назвал законопроект № 4313 - об отсрочке введения обязательных кассовых аппаратов (РРО) для ФЛП. Председатель политсилы считает, что документ могут принять за основу уже завтра.

Срочным является и законопроект № 3651д о создании и реорганизации районных государственных администраций и передаче имущества в связи с образованием и ликвидацией районов.

«Уже скоро начинаются сессии районных советов, им надо с кем-то начинать работать. Надо это решить, это очень срочная история», - отметил Корниенко.

Планируется, что на этой пленарной неделе парламент соберется лишь во вторник. Со среды по пятницу депутаты будут работать в комитетах.
ForUm

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