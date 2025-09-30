У центрі Конотопа чоловік отримав поранення, вийшовши на вулицю під час роботи ППО

Сьогодні, 30 вересня 2025 року, у Конотопі сталася надзвичайна подія: місцевий житель отримав кульове поранення в живіт внаслідок роботи систем Протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомила місцева влада.

Зазначається, що інцидент стався у центрі міста під час відбиття повітряної атаки. Пораненого чоловіка оперативно доставили до лікарні, де медики негайно розпочали підготовку до термінової операції.

«На жаль, маємо випадок поранення цивільної особи внаслідок роботи нашої ППО. Чоловік поранений в живіт, його вже доставили до лікарні і приступають до термінової операції. Молімося за його життя», — йдеться у повідомленні.

Важливе попередження: Небезпека під час роботи ППО

Місцева влада також звернулася до громадян із наполегливим закликом дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог та роботи систем ППО.

«Звертаємося до всіх любителів знімати та перебувати на вулицях під час роботи ППО: це може бути смертельно небезпечно. Фрагменти збитих ракет, або, як у цьому випадку, наслідки роботи зенітних засобів, можуть завдати непоправної шкоди. Ваше життя — не сюжет для відео. Перебувайте у безпечних укриттях!», — наголосили представники влади.

Громадян закликають:

Негайно прямувати в укриття під час сигналу повітряної тривоги.

Не виходити на вулицю та не фіксувати роботу ППО чи наслідки обстрілів.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями влади та бережіть себе.