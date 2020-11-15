Два самолета Ан-124 Руслан российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт в Ереване бронетехнику и личный состав подразделений 15 миротворческой бригады, сообщает Минобороны России 15 ноября.
Воздушные суда доставили десять бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения, говорится в сообщении.
После разгрузки, осмотра и подготовки техники подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис, отмечают в ведомстве.
Ранее сообщалось об отправке в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами. Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
Напомним, Армения назвала число погибших в войне с Азербайджаном.
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