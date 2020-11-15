За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 681 человека, зафиксировано 95 летальных случаев, 2 633 пациента выздоровели.
До этого в Украине три дня подряд фиксировали антирекорды по количеству новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее за сутки заболели 12 524 человека, 13 ноября — 11 787, 12 ноября — 11 057.
Всего за время пандемии в Украине заболело 535 857 человек, из них 241 444 выздоровели, летальных исходов — 9 603.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 50620 случаев;
Винницкая область — 13 844 случая;
Волынская область — 18 676 случаев;
Днепропетровская область — 21222 случая;
Донецкая область — 16983 случая;
Житомирская область — 22 225 случаев;
Закарпатская область — 19 384 случая;
Запорожская область — 18 484 случая;
Ивано-Франковская область — 27 986 случаев;
Киевская область — 24493 случая;
Кировоградская область — 3651 случай;
Луганская область — 5147 случаев;
Львовская область — 36 894 случая;
Николаевская область — 12 340 случаев;
Одесская область — 32782 случая;
Полтавская область — 14 966 случаев;
Ровенская область — 24 969 случаев;
Сумская область — 17 859 случаев;
Тернопольская область — 23 555 случаев;
Харьковская область — 47 599 случаев;
Херсонская область — 6967 случаев;
Хмельницкая область — 22 879 случаев;
Черкасская область — 12 996 случаев;
Черновицкая область — 27 917 случаев;
Черниговская область — 11 419 случаев.
Напомним, 11 ноября Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».
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