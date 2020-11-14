В Польше впервые за время пандемии коронаруса COVID-19 за сутки умерли более 500 человек. коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав Польши в суботу, 14 ноября.

За последние 24 часа зарегистрировали смерти 548 пациентов с коронавирусом, при этом 119 из них не имели хронических проблем со здоровьем. До этого суточное количество погибших только три раза превышало 400.

Заражение подтвердили еще у 25 571 человек, что близко к рекордным показателям прошлой недели, когда три дня подряд регистрировали более 27 тысяч новых случаев.

Больше всего заражений в Силезском воеводстве (3 453), Нижнесилезском (2 794), Великопольском (2 742) и Мазовецком воеводствах (2 419).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Польше зарегистрировали 691 118 подтвержденных больных. Из них умерли 10 045, а 282 215 пациентов – уже выздоровели.

Как известно, население страны – около 38 млн человек.

Напомним, Россия обновила суточный рекорд COVID-19.