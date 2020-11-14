В Ереване арестовали лидера оппозиционной партии "Родина" и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян в Facebook.

По ее словам, правоохранители провели обыски в квартире Ванецяна и офисе партии "Родина". Она утверждает, что силовики не имели разрешения на проведение обысков.

Саакян уточнила, что ее подзащитный был арестован по подозрению в намерении узурпировать власть в стране и подготовке убийства Пашиняна. Ванецяну сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

«Это позорное политическое преследование, направленное на то, чтобы всячески цепляться за властные кресла, прекращая антиправительственные протесты и передавая родину врагу», - подчеркнула адвокат Ванецяна.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.