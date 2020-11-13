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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, заболевший коронавирусом, находится дома на самоизоляции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно», – написал Разумков.

Он выразил надежду, что вирус у него пройдет быстро и без осложнений. «Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции!

Всем, кто сейчас болеет, желаю скорейшего выздоровления», – подчеркнул спикер ВР.

Напомним, 11 ноября Разумков сообщил, что заболел коронавирусом.   
ForUm

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