Полицейские задержали таксиста, который на остановке общественного транспорта, смертельно травмировал двух женщин, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Утром в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о автопроисшествии со смертельным исходом на улице Кольцевая дорога.

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля «Хюндай Соната» столкнулся с припаркованным автомобилем «Хюндай Элантра», выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете «скорой». Еще два человека госпитализированы.

Прибор Драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не был в состоянии в алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.