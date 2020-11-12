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Городской глава Славянска Вадим Лях заявил, что власти города не будут вводить карантин выходного дня. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Украинское правительство приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. Однако выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни — единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь на рынках излишки выращенной сельхозпродукции», – отметил он.

По мнению Ляха, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах, комиссиями по чрезвычайным ситуациям. «Письмо об этом я уже направил в Кабмин. Надеюсь, правительство пойдет нам навстречу», – заявил он.

«Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение. Главное сейчас — не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет избежать негативных последствий», – подытожил Лях.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел карантин выходного дня.
ForUm

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