Полиция будет круглосуточно охранять уникальный скифский курган в Казанковском районе Николаевской области, который «черные археологи» продолжают раскапывать, несмотря на огласку.

Об этом во время брифинга 12 ноября сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет, передает Укринформ.

«Сейчас мною принято решение о том, что полиция круглосуточно будет охранять скифский курган в Казанковском районе до тех пор, как будет принято решение о его консервации. Хотя, хочу отметить, что у полиции нет прямой функции и возможностей длительное время охранять все курганы», - сказал Шайхет.

Он также рассказал, что сейчас полиции неизвестно, где находится техника, которая раскапывала курган и была передана на ответственное хранение ООО «Варта міста», ведь у полиции нет решения местного суда о наложении на технику ареста.

«Еще 6 ноября полиция обратилась в местный суд с просьбой наложить арест на 2 единицы техники - бульдозер и экскаватор, которые были зафиксированы на раскопках кургана при выезде на место происшествия полиции. Однако до сих пор решение по этому поводу не принято. А мы не имеем полномочий забирать эту технику на штрафплощадку без решения. Такое промедление меня удивляет», - отметил Шайхет.

По его словам, это уже повторное обращение в суд по данному вопросу. Первое было еще в июне этого года, когда впервые были зафиксированы несанкционированные раскопки кургана. «Тогда технику передали на ответственное хранение в сельский совет. Однако впоследствии суд отказал в ее аресте - и технику вернули владельцам», - сказал глава областной полиции.

Он также отметил, что расследование продолжается, и не исключено, что вскоре будут предъявлены подозрения. При этом он также выразил удивление позицией местных жителей, особенно сельского головы, которые якобы ни разу не обратились в полицию с сообщением о незаконных раскопках кургана. По его словам, каждый раз это делали николаевские активисты, которые выезжали на место происшествия. Местные также отказываются давать показания по этому факту.

На Николаевщине в селе Скобелево Казанковского района ведутся грабительские раскопки уникального кургана, который относится к Висунской группе царских скифских захоронений. Ему около 2,5 тысячи лет. Раскопки ведутся неизвестными людьми с применением тяжелой техники. Работы ведутся на частном поле, которое охраняет фирма ООО «Варта міста» из Одесской области. Злоумышленники вкопались в землю глубже, чем высотой сам курган – 12 метров.

Полиция возбудила уголовное производство по статье 298, ч.3 УК (умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия).

Однако, несмотря на огласку и обращения в полицию, незаконные раскопки уникального скифского кургана на Николаевщине продолжаются. В этом 11 ноября убедились николаевские археологи и активисты, которые вместе с представителями управления культуры Николаевской ОГА и коллегами из института археологии НАН Украины снова побывали на скифском кургане в Казанковском районе.