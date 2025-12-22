Курган віком понад 3 тисячі років: археологи знайшли унікальне поховання у Шотландії (Фото)

На південному заході Шотландії було знайдено курган бронзової доби, в якому знаходилися останки щонайменше восьми людей, похованих під час однієї події між 1439-1287 роками до нашої ери. П'ять урн були щільно упаковані в ямі, що свідчить про одне масове поховання, можливо, сімейної групи.
Курган було виявлено під час археологічних досліджень під час будівництва нового під'їзного шляху до вітрової електростанції Твентішилінг. У ямі посередині кільцевого рову було знайдено п'ять фрагментів урн. Поховальна яма та урни були заповнені сумішшю вільхового, березового та ліщинового вугілля. З ями та урн також було вилучено кілька шкаралуп ліщини. Різні породи деревини, шкаралупи та зерна свідчать про те, що кремаційні багаття були побудовані з різноманітної місцевої деревини, і що ритуал міг включати підношення їжі на багаттях.
Одна урна, що збереглася у вигляді 54 черепків, містила похоронні останки однієї дорослої людини та тварини. Друга урна, що складалася з 245 черепків, містила кремовані кістки однієї дорослої людини та одного підлітка. Третя, що складалася з 200 черепків, також містила останки дорослої людини та молодої особини. Четверта урна, що збереглася у вигляді 350 черепків, містила похоронні останки однієї дорослої людини, а також зерна пшениці та ячменю. Найбільш пошкоджена посудина складалася лише з 30 черепків у поганому стані, але заповнювач все ще був достатньо добре утрамбований, щоб ідентифікувати останки однієї дорослої людини, однієї молодої особини, а також вербове вугілля та зерно ячменю. Додаткові людські останки були знайдені під час просіювання заповню поховальної ями.
У кільцевому рові також було знайдено змішане вугілля з вільхи, берези та ліщини зі слідами шкаралупи ліщини. Вважається, що каміння середнього розміру поверх засипки є залишками кургану, встановленого над поховальною ямою.
Це незвичайне поховання з кремацією для того періоду та місця, яке дає нову інформацію про похоронні практики бронзової доби на південному заході Шотландії.
Автор: Наталка Печерська
Тіла померлих у Твентішиллінгу не залишали надовго для часткового розкладання, як це зазвичай буває в інших курганах. Це також свідчить про те, що їх поховали одразу, а не протягом тривалішого періоду часу. У Бротоні в Шотландських кордонах, ще один курган, розкопки якого проводилися археологами останніми роками, показує, що тіла померлих були оголені протягом тривалого часу до кремації, що свідчить про тривалий період часу між смертю та похованням. І в Бротоні, як і в багатьох інших курганах бронзової доби в Шотландії, поховання вносилися протягом тривалого періоду, а не всі одразу.
У Твентішиллінгу цього не було видно, можливо тому, що місцева громада мала менше часу для виконання похоронних ритуалів. Бронзова доба в Дамфрісі та Гелловеї, можливо, була часом особливого стресу, оскільки інші поховання, такі як у Блербюї в Махарс, свідчать про голод і покинутість.