Курган віком понад 3 тисячі років: археологи знайшли унікальне поховання у Шотландії (Фото)

На південному заході Шотландії було знайдено курган бронзової доби, в якому знаходилися останки щонайменше восьми людей, похованих під час однієї події між 1439-1287 роками до нашої ери. П'ять урн були щільно упаковані в ямі, що свідчить про одне масове поховання, можливо, сімейної групи.

Курган було виявлено під час археологічних досліджень під час будівництва нового під'їзного шляху до вітрової електростанції Твентішилінг. У ямі посередині кільцевого рову було знайдено п'ять фрагментів урн. Поховальна яма та урни були заповнені сумішшю вільхового, березового та ліщинового вугілля. З ями та урн також було вилучено кілька шкаралуп ліщини. Різні породи деревини, шкаралупи та зерна свідчать про те, що кремаційні багаття були побудовані з різноманітної місцевої деревини, і що ритуал міг включати підношення їжі на багаттях.

Одна урна, що збереглася у вигляді 54 черепків, містила похоронні останки однієї дорослої людини та тварини. Друга урна, що складалася з 245 черепків, містила кремовані кістки однієї дорослої людини та одного підлітка. Третя, що складалася з 200 черепків, також містила останки дорослої людини та молодої особини. Четверта урна, що збереглася у вигляді 350 черепків, містила похоронні останки однієї дорослої людини, а також зерна пшениці та ячменю. Найбільш пошкоджена посудина складалася лише з 30 черепків у поганому стані, але заповнювач все ще був достатньо добре утрамбований, щоб ідентифікувати останки однієї дорослої людини, однієї молодої особини, а також вербове вугілля та зерно ячменю. Додаткові людські останки були знайдені під час просіювання заповню поховальної ями.

У кільцевому рові також було знайдено змішане вугілля з вільхи, берези та ліщини зі слідами шкаралупи ліщини. Вважається, що каміння середнього розміру поверх засипки є залишками кургану, встановленого над поховальною ямою.

Це незвичайне поховання з кремацією для того періоду та місця, яке дає нову інформацію про похоронні практики бронзової доби на південному заході Шотландії.