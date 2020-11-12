Укрзализныця увеличит количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля противоэпидемических мероприятий, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Отмечается, что Укрзализныця поддерживает решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантинных ограничений. В компании уверены, что такие ответственные и умные шаги позволят осуществлять необходимую мобильность населения с соблюдением противоэпидемических мероприятий и снизить ущерб для национальной экономки.

«Со своей стороны Укрзализныця и в дальнейшем будет обеспечивать безопасность путешествий во всех направлениях. В частности, строго соблюдается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров. В дальнем сообщении количество мест четко контролируется, в пригородном сообщении - мониторим наиболее нагруженные направления, увеличиваем количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля», – сказано в сообщении.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввел карантин выходного дня.