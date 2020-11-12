Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.

По состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19 будет сохраняться в Украине как минимум до апреля, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также министр возмутился отказом сети торговых центров «Эпицентр» соблюдать карантин выходного дня и призвал правительство на это отреагировать. Позже в компании заявили, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов будет во время работы на выходных продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы «Феофания». Зеленский записал видеообращение из больницы.

Советник руководителя Офиса президента Украины, экс-министр финансов Игорь Уманский сообщил, что подал в отставку.