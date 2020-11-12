также в разделеОбщество
Трем врачам Института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки 15
В Одессе тоже отказались вводить карантин выходного дня 12
Чиновника ВСУ задержали в взятке в 100 тысяч 11
Полиция из-за черных археологов берет под охрану уникальный скифский курган 9
В Украине будут отслеживать экологические нарушения из космоса 8
Три министра были против карантина выходного дня 13
СБУ задержала в Днипре боевика «ЛНР» 7
СБУ после 4 лет розыска задержала «смотрящего» за Харьковщиной 17
Укрзализныця усилит контроль за соблюдением карантина 10
«Эпицентр» будет работать на выходных, но подавать не все 19
Эск-адвокат Януковича просит суд признать незаконным его увольнение из ГБР 44
Найем получил новую должность в Укроборонпроме 37
У Стефанчука подтвердили COVID-19 11
Еще в одном облцентре выступили против карантина выходного дня 20
ВАКС закрыл еще два дела о лжи в декларации 10
В Славянске не будут вводить карантин выходного дня 12
Врач: Людям с симптомами COVID-19 нужно делать 6 анализов крови 36
В Украине частные лаборатории проводят 30% ПЦР-тестов 102

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня. Также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение карантина выходного дня. Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.  

По состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.  Высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19 будет сохраняться в Украине как минимум до апреля, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

Также министр возмутился отказом сети торговых центров «Эпицентр» соблюдать карантин выходного дня и призвал правительство на это отреагировать. Позже в компании заявили, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов будет во время работы на выходных продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

Президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы «Феофания».  Зеленский записал видеообращение из больницы.

Советник руководителя Офиса президента Украины, экс-министр финансов Игорь Уманский сообщил, что подал в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги