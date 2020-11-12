Министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился отказом сети торговых центров «Эпицентр» соблюдать карантин выходного дня. Он призвал правительство на это отреагировать. Об этом Степанов заявил на брифинге в Минздраве, передает УНИАН.

Министр призвал руководство «Эпицентра» поехать с ним в реанимацию.

«Вчера на заседании правительства было принято решение о введении в Украине карантина выходного дня. И скажу вам откровенно, меня просто возмутил пост в социальных сетях от «Эпицентра». Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Так если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, в глазах которых одно: «Помогите, пожалуйста», Покуражтесь перед врачами, которые каждый день делают все, чтобы сохранить жизни людей. Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого человека, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека - особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен?» - поинтересовался Степанов.

Министр заявил, что будет ответ со стороны правительства. «Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают за контроль, ответят на этот фарс и цинизм», - отметил министр.

В пресс-службе «Эпицентра» ответили, что они не получили официального постановления Кабмина.

«Как только мы его получим, изучим и тогда мы обнародуем позицию, как работает «Эпицентр». Сейчас у нас такой позиции нет. Пока есть только информационные сообщения, но нам нужно увидеть документ», - говорится в ответе, пишет РБК-Украина.