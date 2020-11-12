Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел Covid-19 и в настоящее время находится в больнице «Феофания», записал видеобращение.

«Как вы знаете, COVID-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я довольно хорошо, спасибо. Кстати, думаю, большая заслуга - это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания скорейшего выздоровления. Я благодарю за это каждого из вас», - сказал он.

Зеленский заявил, что не принимает близко к сердцу злорадство оппонентов, которые радуются его болезни.

«Едва ли не единственный, вы знаете, плюс вируса - не чувствовать запахов. А потому - не обращаю внимания на продукцию жизнедеятельности некоторых телеканалов и некоторых экспертов», - сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но «не изолировался от работы» и продолжает выполнять свои обязанности. «Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем», - сказал он.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания».