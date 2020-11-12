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Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр» будет во время работы на выходных продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба сети.

«Через наши социальные сети и обращения в контакт-центр мы получаем много обращений от наших покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня, по примеру соседней Польши, где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать в течение карантина. Мы ценим вашу любовь и доверие, но ставим ваше здоровье и интересы государства на первое место», - заявили в компании.

Во время карантина выходного дня сети «Эпицентр» и «Новая линия» будут реализовывать исключительно жизненно необходимые товары, разрешенные постановлением КМУ «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г.» № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма. Также будет доставляться еда из ресторанов.

«Мы уважаем позицию Кабинета Министров Украины и будем ее придерживаться, хотя не согласны со всеми мерами, внедренными правительством для усиления карантина», - заявили в Эпицентре.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов возмутился отказом сети торговых центров «Эпицентр» соблюдать карантин выходного дня и призвал правительство на это отреагировать.
ForUm

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