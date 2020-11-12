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По состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.

Также за последние сутки госпитализировали 1509 человек, летальных случаев – 198, выздоровели 235 человек.

За сутки осуществлено 77 149 тестирований (в том числе методом ПЦР - 46933, методом ИФА - 30216).

За все время пандемии в Украине заболели 500865 человек, выздоровели 227694 человека, летальных случаев – 9145, проведено ПЦР-тестов - 3782099.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 47563 случая;

Винницкая область - 13 153 случая;

Волынская область - 17 610 случаев;

Днепропетровская область - 19 169 случаев;

Донецкая область - 15 478 случаев;

Житомирская область - 20 589 случаев;

Закарпатская область - 18 470 случаев;

Запорожская область - 16 084 случая;

Ивано-Франковская область - 26 252 случая;

Киевская область - 22 431 случай;

Кировоградская область - 3422 случая;

Луганская область - 4822 случая;

Львовская область - 35 535 случаев;

Николаевская область - 11373 случаи;

Одесская область - 30704 случаи;

Полтавская область - 13 767 случаев;

Ривненская область - 23 585 случаев;

Сумская область - 16 101 случай;

Тернопольская область - 22 798 случаев;

Харьковская область - 45 469 случаев;

Херсонская область - 6272 случая;

Хмельницкая область - 21392 случаи;

Черкасская область - 11 323 случая;

Черновицкая область - 26 699 случаев;

Черниговская область - 10 804 случая.

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине было зафиксировано 10 611 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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