По состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.
Также за последние сутки госпитализировали 1509 человек, летальных случаев – 198, выздоровели 235 человек.
За сутки осуществлено 77 149 тестирований (в том числе методом ПЦР - 46933, методом ИФА - 30216).
За все время пандемии в Украине заболели 500865 человек, выздоровели 227694 человека, летальных случаев – 9145, проведено ПЦР-тестов - 3782099.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 47563 случая;
Винницкая область - 13 153 случая;
Волынская область - 17 610 случаев;
Днепропетровская область - 19 169 случаев;
Донецкая область - 15 478 случаев;
Житомирская область - 20 589 случаев;
Закарпатская область - 18 470 случаев;
Запорожская область - 16 084 случая;
Ивано-Франковская область - 26 252 случая;
Киевская область - 22 431 случай;
Кировоградская область - 3422 случая;
Луганская область - 4822 случая;
Львовская область - 35 535 случаев;
Николаевская область - 11373 случаи;
Одесская область - 30704 случаи;
Полтавская область - 13 767 случаев;
Ривненская область - 23 585 случаев;
Сумская область - 16 101 случай;
Тернопольская область - 22 798 случаев;
Харьковская область - 45 469 случаев;
Херсонская область - 6272 случая;
Хмельницкая область - 21392 случаи;
Черкасская область - 11 323 случая;
Черновицкая область - 26 699 случаев;
Черниговская область - 10 804 случая.
Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине было зафиксировано 10 611 новых случаев заболевания COVID-19.
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