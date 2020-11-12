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Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста «Аэропорт Борисполь», сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых «прикрывал» сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия. Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За якобы сверхнормовый провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, «заработки» взяточников с каждого рейса составляли от 2 до 4 тысяч американских долларов. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схеме других работников таможни, в частности руководителей поста.

Продолжаются неотложные следственные действия, один из фигурантов задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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