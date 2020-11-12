По оценкам ВОЗ, 70% населения следует вакцинировать, чтобы гарантировать окончание пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает Укринформ со ссылкой на Explica.

По ее словам, если вакцины против COVID-19, которые находятся на последней фазе исследования, будут успешными в борьбе с болезнью, примерно 70% населения мира следует иммунизировать, чтобы обеспечить окончание пандемии.

Сваминатан и глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О'Брайен считают, что это было бы идеальное процентное соотношение, хотя цель до 2021 года - достичь 20%.

«Ни одна компания, которая проводит исследования (по созданию вакцины против COVID-19. - Ред.), не сможет немедленно сделать дозы для всех», - предупредила О'Брайен, подчеркнув важность того, чтобы все лаборатории продолжали свои исследования, даже если одна из них опережает другие.

Сваминатан также прокомментировала информацию о 90-процентной эффективности вакцины против COVID-19 немецко-американского проекта Pfizer-BioNTech. По ее словам, это предварительные результаты, поэтому «нужны дополнительные данные», чтобы гарантировать возможность получения лицензии на ее производство.

Даже если гипотетические вакцины наконец станут доступными для широкой общественности, эксперты ВОЗ настаивают на том, что первыми, кто должен быть иммунизирован, должны быть медицинские работники и люди из групп риска, такие как пожилые люди или пациенты с определенными патологиями.

На сегодняшний день более 200 лабораторий по всему миру работают над созданием вакцины против COVID-19. Из них десяток кандидатов на вакцины из таких стран, как Китай, США, Россия или Великобритания, находятся на последнем этапе.

Сваминатан объяснила, что для разработки вакцины обычно требуется десять лет, но тот факт, что такая значительная часть международного научного сообщества работает сейчас над исследованиями, может помочь сократить этот временной показатель.