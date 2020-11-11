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Во Львове не будут вводить карантин выходного дня. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет», – подчеркнул он.

При этом садовый призвал предпринимателей взять на себя обязательства не проводить никаких банкетов, юбилеев или свадеб. «Но о полном локдауне нельзя говорить. Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию... А кто потом будет кормить их семьи? Поэтому мы за людей. Надо иметь здравый смысл», - отметил он.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров ввели карантин выходного дня
ForUm

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