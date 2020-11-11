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В Комитете избирателей Украины опасаются, что введение в Украине жестких карантинных мер по выходным дням значительно уменьшит явку избирателей во втором туре местных выборов.

«Существует очень большая вероятность того, что введение карантина выходного дня может сказаться на ходе голосования, в частности, это может повлечь снижение или даже обвал явки во время проведения выборов» - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Глава КИУ призвал министра здравоохранения Максима Степанова, главного санитарного врача Виктора Ляшко максимально акцентировать внимание на факторах безопасности для избирателей.

«То есть сейчас в своих сообщениях для медиа они говорят в основном о рисках для бизнеса… Чрезвычайно важно донести до избирателей информацию, что поход на избирательный участок мало чем отличается в плане безопасности от похода в супермаркет. Надо сообщить избирателям, что 15 ноября будут соблюдены меры безопасности – социальная дистанция, масочный режим, температурный режим. И мы также призываем избирателей взять с собой авторучки, чтобы уменьшить количество контакта», - отметил Кошель.

Он подчеркнул, что это необходимо сделать, чтобы не допустить уменьшения или обвала явки.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.    
ForUm

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