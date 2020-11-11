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В четверг, 12 ноября, в Украине без осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер юго-восточный, умеренный.

В Украине периодически - туманы.

«В отдельных районах из-за похолодания и стационирования антициклона ожидается одно из красивейших метеорологических явлений – изморозь», - отметила синоптик.

Температура воздуха в Украине постепенно снижается. Ночью 12-го ноября до -3 + 4 градусов, днем ​​до + 3 + 8 градусов.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. Ближайшей ночью ожидается 0 + 3 градуса, завтра днем ​​3 + 6 градусов.

К концу недели в Украине – без существенных осадков, будет холодать дальше.
ForUm

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