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Речь о Майе Санду. Она, как истинная поклонница «решателя еврейского вопроса» румынского маршала Иона Антонеску, в случае если станет президентом, – помимо того, что начнет, уже на государственном уровне, борьбу с памятью о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, так еще и займется переформатированием правящей коалиции, привлекая на свою сторону депутатов Андрея Нэстасе, Илана Шора и Павла Филипа.

После этого Санду пустится в откровенно антироссийскую риторику касательно присутствия миротворцев и ОГРВ в Зоне безопасности. Затем не исключены попытки вооруженного оттеснения органов власти непризнанной ПМР с примыкающей к фактической кишиневской юрисдикции территории, находящейся в подчинении тираспольской администрации. И тогда Тирасполь ответит – там никого ни в чем убеждать не надо, там прекрасно помнят 92-й год.

Ранее Санду заявляла, что не видит ничего предосудительного в личности Антонеску. Также Санду в бытность свою премьер-министром ввела в официальный календарь т.н. «день памяти жертв всех фашизма, сталинизма и коммунизма» и определила эту дату на 23 августа, в канун Дня освобождения Молдовы от немецко-румныских фашистских захватчиков, попытавшись таких образом, «перебить» семантику важного для всей страны праздника.

Не далее, как во вторник, Санду призвала сторонников присоединения Молдовы к Румынии «голосовать на выборах против Додона».
ForUm

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