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Если все койки в медучреждениях Львовщины будут заполнены больными коронавирусом, для развертывания мобильного госпиталя могут использовать стадион «Арена Львов».

Об этом во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает Укринформ.

«Поручение относительно развертывания мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спроткомплексы и «Арену Львов», - сообщил Чемерис.

На сегодняшний день общая загруженность коек с больными коронавирусом составляет 64,7%.

Также Чемерис сообщил, что рассматривают вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с больными коронавирусом, если ситуация с пандемией в области ухудшится.

Напомним, за все время пандемии на Львовщине подтверждены 34304 случая инфицирования коронавирусам, из них 995 - летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1619 ПЦР-тестов. Следовательно, 550 - положительные. Среди них львовян - 195.
ForUm

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