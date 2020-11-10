Руководство партии «Слуга народа» прогнозирует, что увольнение руководителей областных государственных администраций продолжится по результатам местных выборов.

Об этом рассказали на брифинге председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко и руководитель одноименной депутатской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Укринформ.

«Так называемый губернаторопад продолжится», - сказал Арахамия.

Александр Корниенко, в свою очередь комментируя вопрос кадровых решений после местных выборов, сказал, что чиновников оценивают по определенной системе показателей.

«Это не на 100% политическое решение, и выборы просто часто подводят определенную черту для людей психологическую - что-то происходило в регионе, а потом какой-то есть уровень поддержки в регионе - партии, власти или кандидатов от партии власти. На основе этого эти решения делаются . Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочное время от Офиса президента», - отметил Корниенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский 5 ноября уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций - Максима Куцого, Виталия Федорова и Романа Грищенко.