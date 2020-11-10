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Народный депутат Антон Поляков подал в Национальную полицию заявление по факту угроз убийством главе Конституционного суда Александру Тупицкому. Об этом он сообщил в Telegram.

«Все животные равны, но некоторые животные равнее других» — все помнят эту знаменитую фразу из классической книги Джорджа Оруэлла. Так вот, чтобы некоторые животные не думали, что они тут попали в американскую сказку, подал в Национальную полицию заявление о совершении преступления, предусмотренного ст.377 УК Украины», – отметил он. 

«Хочу, чтобы полиция отреагировала на заявления «активистов», которые открытым текстом угрожали убийством главе Конституционного суда Тупицкому. Может не нравится кому-то Тупицкий, может не нравится суд или выносимые им решения, но это не дает права никому, в том числе и иностранной агентуре, игнорировать законы нашей страны.  Закон один для всех», – написал Поляков.
ForUm

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