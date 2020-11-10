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Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и продолжает работать.

Об этом супруга президента Елена Зеленская сказала во время открытия Международного онлайн-форума культурной дипломатии, передает УНИАН.

Зеленская рассказала о здоровье своего супруга, у которого накануне диагностировали коронавирус.

«Все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать», - сказала Зеленская.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

 
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