Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и продолжает работать.
Об этом супруга президента Елена Зеленская сказала во время открытия Международного онлайн-форума культурной дипломатии, передает УНИАН.
Зеленская рассказала о здоровье своего супруга, у которого накануне диагностировали коронавирус.
«Все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать», - сказала Зеленская.
Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.
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