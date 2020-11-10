По состоянию на утро на 10 ноября в Украине зафиксировано 10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за последние сутки госпитализированы 1252 человека, летальных случаев – 191, выздоровели - 5514 человек, осуществлено тестирований за сутки - 68 962 (в том числе методом ПЦР - 42966, методом ИФА - 25996).
За все время пандемии в Украине заболели 479197 человек, выздоровели 214657 человек, летальных случаев – 8756, проведения ПЦР-тестов - 3691258.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 45667 случаев;
Винницкая область - 12 765 случаев;
Волынская область - 16 821 случай;
Днепропетровская область - 18324 случаи;
Донецкая область - 14 578 случаев;
Житомирская область - 19 616 случаев;
Закарпатская область - 17 620 случаев;
Запорожская область - 14 693 случая;
Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
Киевская область - 21 038 случаев;
Кировоградская область - 3204 случая;
Луганская область - 4643 случая;
Львовская область - 34 304 случая;
Николаевская область - 10 787 случаев;
Одесская область - 29 336 случаев;
Полтавская область - 12 723 случая;
Ривненская область - 22 622 случая;
Сумская область - 15 297 случаев;
Тернопольская область - 22 389 случаев;
Харьковская область - 44 466 случаев;
Херсонская область - 5833 случая;
Хмельницкая область - 20 328 случаев;
Черкасская область - 10 919 случаев;
Черновицкая область - 25 835 случаев;
Черниговская область - 10 335 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на утро было 9 ноября зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19.
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